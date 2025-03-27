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Военкор сообщает об активизации атак БПЛА ВСУ на границе Брянской области

Военкор сообщает об активизации атак БПЛА ВСУ на границе Брянской области Российская армия продолжает уничтожение и вытеснение вражеских оккупационных войск в курском приграничье.

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