Жена умершего пациента в клинике хирурга Хайдарова подала в суд на Собчак

Политика как она есть

Вдова пациента клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова, который умер после операции по уменьшению желудка, обратилась в суд с иском к журналистке Ксении Собчак, выпустившей ролик по этому делу, сообщает РИА Новости.