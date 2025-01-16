Жена умершего пациента в клинике хирурга Хайдарова подала в суд на Собчак

Вдова пациента клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова, который умер после операции по уменьшению желудка, обратилась в суд с иском к журналистке Ксении Собчак, выпустившей ролик по этому делу, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии