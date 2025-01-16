Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 050 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Франция настояла на участии - не настояла, а настаивает. А кто кинул Януковича с подписанным документом? Согласиться ...Франция настояла ...
  • Алексей Белоусов
    Какой Трамп "хороший". Ага, держите рот пошире. Это будет сволочь почище Байдюка.Пушков: Трамп отн...
  • Анатолий Рябенко
    Любые потуги долбануть Россию или выдумать какие либо каверзы различных "умных" болтунов должны рассматриваться как п...Странные новости ...

Жена умершего пациента в клинике хирурга Хайдарова подала в суд на Собчак

Жена умершего пациента в клинике хирурга Хайдарова подала в суд на Собчак

Вдова пациента клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова, который умер после операции по уменьшению желудка, обратилась в суд с иском к журналистке Ксении Собчак, выпустившей ролик по этому делу, сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх