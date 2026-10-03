Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трамп заявил об отказе Ирана от планов по созданию ядерного оружия

Трамп заявил об отказе Ирана от планов по созданию ядерного оружия

В США уверены, что Иран отказался от любых планов по ядерному оружию. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

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