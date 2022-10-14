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Польша предложила создать новый альянс Прибалтийских стран

Польша предложила создать новый альянс Прибалтийских стран

Альянс стран под названием Прибалтийская или Гданьская восьмерка предложил создать заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа 13 октября во время выступления в Гданьском технологическом университете, сообщает Польское агентство печати.

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