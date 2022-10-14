Польша предложила создать новый альянс Прибалтийских стран

Альянс стран под названием Прибалтийская или Гданьская восьмерка предложил создать заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа 13 октября во время выступления в Гданьском технологическом университете, сообщает Польское агентство печати.
Альянс стран под названием Прибалтийская или Гданьская восьмерка предложил создать заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа 13 октября во время выступления в Гданьском технологическом университете, сообщает Польское агентство печати.
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