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«Мосты через Днепр без ядерного оружия не уничтожить»

«Мосты через Днепр без ядерного оружия не уничтожить»

Один из наиболее обсуждаемых вопросов в российском обществе с начала специальной военной операции – почему до сих пор не уничтожены ключевые мосты через Днепр в Киеве – вновь прозвучал на экспертной площадке.

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