Россия распространила проект заявления Председателя СБ ООН по терактам на «Северных потоках»

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский Россия в четверг, 28 сентября, сообщил, что Россия распространила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по теракту на газопроводах «Северные потоки».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии