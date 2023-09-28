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Россия распространила проект заявления Председателя СБ ООН по терактам на «Северных потоках»

Россия распространила проект заявления Председателя СБ ООН по терактам на «Северных потоках»

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский Россия в четверг, 28 сентября, сообщил, что Россия распространила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по теракту на газопроводах «Северные потоки».

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