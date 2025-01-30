F-15E и F-15EX получат на вооружение ракеты AGM-158C LRASM

Истребитель-бомбардировщик F-15E пускает ракету AGM-158B JASSM-ER, на базе которой создана LRASM. NAVAIR (Командование военно-морских авиационных систем) в данное время работает над интеграцией противокорабельной ракеты большой дальности AGM-158C-1 LRASM на самолеты ВВС США F-15E Strike Eagle и F-15EX Eagle II, что предоставит им еще один инструмент для поражения надводных целей на море.