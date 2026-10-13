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Царьград

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Продавец «Магнита» в Перми отделался штрафом за кражу 40 000

Продавец «Магнита» в Перми отделался штрафом за кражу 40 000

Старший продавец магазина «Магнит» в Перми полностью возместил похищенные из кассы 40 000 рублей, после чего Мотовилихинский районный суд оштрафовал его на 50 000 рублей.

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