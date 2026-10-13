Продавец «Магнита» в Перми отделался штрафом за кражу 40 000

Старший продавец магазина «Магнит» в Перми полностью возместил похищенные из кассы 40 000 рублей, после чего Мотовилихинский районный суд оштрафовал его на 50 000 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минфин отказался ...
- Роднина снова пож...
- Сербия расторгает...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым