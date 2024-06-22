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Калинская впервые вышла в полуфинал не на харде и дебютирует в топ-20

Калинская впервые вышла в полуфинал не на харде и дебютирует в топ-20

24-я ракетка мира Анна Калинская прошла №2 Арину Соболенко в четвертьфинале турнира WTA 500 в Берлине – 5:1 (отказ).

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