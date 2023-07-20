Военный курорт Крым

Михаил Сартин

Весь Крым закрывать - неправильно. Море действительно оказывает лечебное действие на организм. И многие детей специально везут к морю. Но есть и военные структуры, от которых надо оградить посторонних. В частности Севастополь в Советское время был закрытым городом, и я думаю не зря.