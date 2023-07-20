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Военный курорт Крым

Военный курорт Крым

Скажу сейчас крамольную вещь для многих, но Крым надо закрыть для туристов и превратить его в большую военную базу.

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Комментарии
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Михаил Сартин
Весь Крым закрывать - неправильно. Море действительно оказывает лечебное действие на организм. И многие детей специально везут к морю. Но есть и военные структуры, от которых надо оградить посторонних. В частности Севастополь в Советское время был закрытым городом, и я думаю не зря.
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