© ГУ МЧС России по Республике БашкортостанОгнеборцы ликвидировали пожар на трассе М-12 в Башкирии, где во время движения загорелся грузовой автомобиль Mercedes.
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