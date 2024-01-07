Оськин поделился целями "Крыльев Советов" на 2024 год

Самарский клуб занимает шестую строчку турнирной таблицы Чемпионата России.Игорь Осинькин, руководитель команды "Крылья Советов", раскрыл цель своей саратовской команды на вторую половину сезона РПЛ 2023/2024.
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