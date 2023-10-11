Обострение палестино-израильского конфликта -- это яркий пример провала политики США -- президент РФ В. Путин

Москва, 10 октября /Синьхуа/ -- Обострение палестино-израильского конфликта -- это результат провала американской политики и игнорирования решений Совета Безопасности ООН, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в Кремле.
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