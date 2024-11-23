Страшно далеки они от народа (с)

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Комментарии
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Анатолий ashkourin
Когда же задвинут этого урода....
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4 час.
СП
Сергей Потемкин
Просто никто не знает, что с этим  делать, никто не знает правды и нет никаких вменяемых законов. Плывем по течению
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3 час.
Николай Арзамасцев
&quot;Темы дня&quot;, а вы действительно российский ресурс? Тогда дайте ссылку на цитату от В.В.Путина, что Песков несёт пургу!
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1 час.

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