Проблему для России представляют не все мигранты, которые прибыли в страну, а только те, кто находится в РФ нелегально, это создает риски для распространения всех видов преступности, в том числе религиозного экстремизма (с) Дмитрий Песков Проблему для России представляют миллионы людей, не принимающих нашу культуру, не желающих ассимилироваться, видящих в России только средство заработка и не ассоциирующих себя со страной и ее будущим.
Страшно далеки они от народа (с)
Комментарии
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Анатолий ashkourin
Когда же задвинут этого урода....
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4 час.
СП
Сергей Потемкин
Просто никто не знает, что с этим делать, никто не знает правды и нет никаких вменяемых законов. Плывем по течению
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3 час.
Николай Арзамасцев
"Темы дня", а вы действительно российский ресурс? Тогда дайте ссылку на цитату от В.В.Путина, что Песков несёт пургу!
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1 час.
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