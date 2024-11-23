Страшно далеки они от народа (с)

Проблему для России представляют не все мигранты, которые прибыли в страну, а только те, кто находится в РФ нелегально, это создает риски для распространения всех видов преступности, в том числе религиозного экстремизма (с) Дмитрий Песков Проблему для России представляют миллионы людей, не принимающих нашу культуру, не желающих ассимилироваться, видящих в России только средство заработка и не ассоциирующих себя со страной и ее будущим.