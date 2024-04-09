Великие тени ис...
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Великие тени истории

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  • Валерий Бирюков
    Понимание растёт - таджики обнаглели в конец.Крепнет и развива...
  • Валерий Бирюков
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    закрой свой рот, ублюдок!Анонсированный ан...

Крепнет и развивается русско-таджикское взаимопонимание...

Крепнет и развивается русско-таджикское взаимопонимание...

МИД Таджикистана, как мальчика, отчитал секретаря Совета безопасности РФ Патрушева, заявив, что никто никогда никаких граждан Таджикистана не вербовал и предложил определиться, кому Россия верит - официальному Душанбе или своим бесстыжим глазам?-А кто же их тогда вербовал-наставлял-нацеливал-сопровождал?-А никто! Самозавербовались, вот! Про самовзорвавшиеся кондиционеры слышали? Ну вот а теперь у нас появились самозавербованные террористы.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
С таджиками пора кончать: не хотят по-хорошему, нужно по-плохому.
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16 час.
Валерий Бирюков
Понимание растёт - таджики обнаглели в конец.
Ответить
16 час.

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