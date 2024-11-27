Весной к заветной мечте: Молдавия готовится начать переговоры о вступлении в ЕС в 2025 году

Правда, прогнозы - вещь неблагодарная: примут ли республику в ЕС - вопрос открытый.Президент Майя Санду заявила о намерении властей республики весной следующего года начать официальные переговоры о вступлении страны в Европейский союз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии