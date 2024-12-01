Невозможная версия будущего. Мифы референдума о независимости Украины

1 декабря 1991 года в Украинской ССР состоялся референдум, на который был вынесен единственный вопрос: «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?» Официальная версия, вошедшая в учебники истории, такова: 90,32% жителей Украины выбрали независимость, и, таким образом, суверенно, законно и бескровно был решён вопрос о выходе из состава Советского Союза.