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Невозможная версия будущего. Мифы референдума о независимости Украины

Невозможная версия будущего. Мифы референдума о независимости Украины

1 декабря 1991 года в Украинской ССР состоялся референдум, на который был вынесен единственный вопрос: «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?» Официальная версия, вошедшая в учебники истории, такова: 90,32% жителей Украины выбрали независимость, и, таким образом, суверенно, законно и бескровно был решён вопрос о выходе из состава Советского Союза.

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