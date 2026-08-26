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Развод из-за тёщи, обман на пробах в «Мы из джаза» и 43 года счастья: судьба Николая Аверюшкина

Развод из-за тёщи, обман на пробах в «Мы из джаза» и 43 года счастья: судьба Николая Аверюшкина

Миллионы советских зрителей полюбили Николая Аверюшкина после выхода музыкальной комедии Карена Шахназарова «Мы из джаза», где он сыграл простодушного и обаятельного барабанщика Жору Рябова.

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