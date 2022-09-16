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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Что они делают перед сном? 9 секретов счастливых пар

Говорят, счастливые пары не перестают работать над отношениями и у них есть свои приятные привычки. Несколько женщин поделились своими вечерними занятиями, которые укрепляют брак и способствуют тому, что оба партнера торопятся домой по вечерам.

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