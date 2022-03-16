Компания из Люберец регистрирует в России логотип «Дядя Ваня»

Компания из Люберец подала заявку на регистрацию торговой марки «Дядя Ваня». Под новым логотипом могут открыть закусочные, кафе, рестораны, столовые или бары, а также оказывать услуги по изготовлению блюд с доставкой на дом и услуги личного повара.