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Царьград

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Рейс S7 из Новосибирска в Дубай задержали на 6 часов из-за иранской атаки по Израилю

Рейс S7 из Новосибирска в Дубай задержали на 6 часов из-за иранской атаки по Израилю

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс, который должен был вылететь в 8-40, должен отправиться в 15 часов.

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