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Погода на 1 сентября удивит школьников, каким будет День знаний в Москве и регионах

Погода на 1 сентября удивит школьников, каким будет День знаний в Москве и регионах

Первый день осени в столичном регионе, судя по прогнозам синоптиков, не станет поводом доставать теплые куртки и зонты от осенних ливней.

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