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Филиппо: нужно снять санкции с РФ, чтобы вернуть Франции дешевый газ

Филиппо: нужно снять санкции с РФ, чтобы вернуть Франции дешевый газ

Франции необходимо отменить санкции против России, чтобы вернуть в страну дешевый газ.С таким утверждением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей официальной странице в соцсети X*.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Санкции, говорите, снимите? А как быть с вооружениями, которые Франция поставляет Окраине России, чтобы убивать русских? Нет уж! Франция - для России - вражеское государство. Хрен ей во всё рыло, а не дешёвый газ!
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