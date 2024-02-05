Филиппо: нужно снять санкции с РФ, чтобы вернуть Франции дешевый газ

Leonid PlиGin

Санкции, говорите, снимите? А как быть с вооружениями, которые Франция поставляет Окраине России, чтобы убивать русских? Нет уж! Франция - для России - вражеское государство. Хрен ей во всё рыло, а не дешёвый газ!