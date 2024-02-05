Филиппо: нужно снять санкции с РФ, чтобы вернуть Франции дешевый газ

Франции необходимо отменить санкции против России, чтобы вернуть в страну дешевый газ.С таким утверждением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей официальной странице в соцсети X*.
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