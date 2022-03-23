Дрэймонд Грин после поражения от «Орландо»: «Мы играем мягко, мы играем глупо, и нас унижают»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высказал недовольство мягкой игрой своей команды после поражения от «Орландо» (90:94).

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