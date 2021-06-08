В КБР на дворовых площадках проходят акции «Яркий велосипедист. Безопасное лето»

В рамках общереспубликанской акции «Внимание, дети» сотрудники ГИБДД проводят мероприятия, направленные на популяризацию световозвращающих элементов и разъяснение правил безаварийного поведения на улицах и дорогах.

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