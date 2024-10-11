В Калужской области наградили механизатора РумелкоАгро

Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области» за высокие производственные показатели, многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Калужской области было присвоено механизатору агрохолдинга «РумелкоАгро» Силаеву Николаю Никитовичу.
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