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Калужские новости

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В Калужской области наградили механизатора РумелкоАгро

В Калужской области наградили механизатора РумелкоАгро

Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области» за высокие производственные показатели, многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Калужской области было присвоено механизатору агрохолдинга «РумелкоАгро» Силаеву Николаю Никитовичу.

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