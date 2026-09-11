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Ковальчук об Овечкине после завершения карьеры: «С его опытом и популярностью Саша просто обязан быть одним из амбассадоров отечественного хоккея»

Президент « Шанхай Дрэгонс » Илья Ковальчук высказался о том, чем может заняться капитан « Вашингтона » Александр Овечкин после завершения карьеры.

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