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Нагучев о «Спартаке»: «У Абаскаля безумие с игровой моделью, это картина Дали. У них текут часы!»

Нагучев о «Спартаке»: «У Абаскаля безумие с игровой моделью, это картина Дали. У них текут часы!»

«Краснодар», «Зенит», «Спартак»! Такая итоговая расстановка. «Краснодар» — чемпион! У «Спартака» хаотичная трансферная политика.

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