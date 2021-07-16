Близкие мужа вмешиваются в нашу семью и забирают все деньги себе

5МИНУТКАДети и семьяБлизкие мужа вмешиваются в нашу семью и забирают все деньги себе Ситуация не из простых. Уже год, как живу с ребенком у своих родителей, благодаря семье мужа и самому мужу.Вернуться к статье115НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикЖили отдельно, зачем отдавать деньги кому-то, сами до банкомата дойти не могли, положить на карту для сохранности и накопления? Ваша семья - ваш бюджет, при чем здесь свекровь? Сейчас надо ехать назад, пока мужу маман дамочку не присмотрела, и постепенно отстаивать свои границы. Сначала в жилье (чтобы духу никого не было без звонка), потом и в финансовом плане. Если муж амеба, вам он вряд ли что скажет, если вы внагляк начнете убирать деньги, но скандал со свекрами придется выдержать. И еще: по мамам с ребенком бегать последнее дело, свято место пусто не бывает.ВВВалентина Важнайся тоже не понимаю-свои деньги кому то отдавать,чтобы собирали?они что -чокнутые?Когда деньги отдавали,если они попали в руки?Долги не забрать ,а тут просто деньги...Людмила СпицынаВаш муж ещё не вырос! И семья его там, с мамой, а не с вами. Мужа ставить в жесткие рамки, или он живёт с вами, своей семьёй, или с мамой. Если выберет маму, подавать на алименты и искать себе другого мужа.ВВикторКакая то еб......тая, ушли бы с мужем на съемную квартиру,но мне кажется у Вас нормальной семьи не будет и надо решать этот вопрос конкретно.Vera DobryaginaА с головушкой у женщины как? Не напекло? С какого перепуга свои деньги отдавали свекрови? Без неё что, копить никак не получается? На обещания купить квартиру замуж пошли? Глупость несусветная. Там ещё сынок имеется, вот ваши денежки ему и пригодятся. Год уже отдельно живёте, ну, скорее всего так и дальше будет.Елена игрикВерочка, ну сама же видишь, худо с головушкой-то))))...Vera DobryaginaЛен, там оба друг друга стоят - муженёк малохольный, и жена - как овца на верёвке. Ой, и находят же друг друга)))Елена игрикВот ты, в здравом уме и трезвом состоянии, понесешь деньги непонятной тетке, пусть даже и маме мужа? А потом, обидемшись, поскачешь на год к маме, с ребенком? Вооооот)))) И ни одна нормальная эенщина подобного не состворит. Он малохольный, допустим, но баба-то (здесь так) должна за троих думать! Головушка, говоришь... Болванка это для ношения шапки.Эдита КовалеваНеужели так бывает...........Сами конечно были не в состоянии свои кровно заработанные деньги откладывать и потом самостоятельно купить жилье. Голова видимо у обоих не работает так как надо.ЮРЮрий Викторович Рыбаков... без лоха и жизнь плоха...Галина КлючниковаРазводись и получай алименты на ребёнка. Нет мужа и этот не муж...Комментировать
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