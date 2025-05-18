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Бывшего директора криптобиржи Binance в СНГ арестовали по делу о мошенничестве

Бывшего директора криптобиржи Binance в СНГ арестовали по делу о мошенничестве

Смеркис покинул компанию в 2023 году и стал сооснователем торгового приложения BlumБывший директор криптобиржи Binance в СНГ и сооснователь торгового приложения Blum Владимир Смеркис арестован по делу о мошенничестве, следует из карточки на сайте Замоскворецкого суда Москвы.

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