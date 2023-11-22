В ОАК рассказали о требованиях к истребителю шестого поколения

Российский истребитель шестого поколения будет отличаться улучшенными летными характеристиками и сниженной заметностью, сообщил генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков.
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