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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юристы Промеса об освобождении Квинси под залог: «Решение об экстрадиции в Нидерланды еще не принято. Процедура может занять много времени»

Вчера футболиста «Спартака» освободили из-под стражи в Дубае под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты.

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