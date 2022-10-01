Спорт Уик-Энд

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Журналисты - не стану называть их стервятниками - скажу помягче. Это персонажи, главным стремлением которых в любом и...«Холодный пот пот...
  • Ruslan Zakirov
    Алчный профессионал. Смешно, когда они рассуждают о какой-то преданности к клубам, целуют ромбики и стрелочки, клянут...«Конечно, будет н...
  • Владимир Моргунов
    Сами гимнастки оценили свою половую неприкосновенность ниже "любимого спорта" Он их трахал, а они продолжали занимать...Американские гимн...

Спаллетти: универсальность Кварацхелии выводит его на стратосферный уровень

Спаллетти: универсальность Кварацхелии выводит его на стратосферный уровень

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением об игре грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче итальянской Серии А с «Торино» (3:1).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх