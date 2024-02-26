Кулеба рассказал, что Запад ищет снаряды для Украины в третьих странах

Западным государствам нужно выкупать снаряды в третьих странах и передавать их Украине, также им следует перестать экспортировать свои боеприпасы и целиком отдавать запасы украинской армии, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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