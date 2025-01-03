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Наступление M23: беспорядки на востоке ДРК, угроза в Мазизи

Наступление M23: беспорядки на востоке ДРК, угроза в Мазизи

Боевики M23 усиливают давление на армейские позиции ДРК, приближаясь к Мазизи. Конфликт обостряется на фоне обвинений властей ДРК и Руанды и требует международной реакции, несмотря на недавние попытки договориться о прекращении боевых действий.

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