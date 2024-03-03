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Запуск Crew Dragon к МКС с космонавтом Гребенкиным перенесли на 3 марта

Запуск Crew Dragon к МКС с космонавтом Гребенкиным перенесли на 3 марта

Компания SpaceX поделилась в социальной сети X информацией о том, что запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) с космонавтом из РФ Александром Гребенкиным был перенесен со второго марта на третье из-за мощного ветра.

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