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Ростех

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«Октава ДМ» обеспечила работу театральной сцены фестиваля «Бессонница»

«Октава ДМ» обеспечила работу театральной сцены фестиваля «Бессонница»

Фото: «Октава ДМ» Российский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации Ростех) во второй раз выступил техническим партнером международного фестиваля авторской анимации «Бессонница».

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