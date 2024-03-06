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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Новый железный занавес Запада оказался дырявым

Новый железный занавес Запада оказался дырявым

Россия сегодня обложена беспрецедентным количеством западных санкций. Их создатели искренне верили, что нас удастся отправить если не в Средневековье, то, по крайней мере, в ХХ век, после чего изнеженные и привыкшие к современным технологиям горожане поднимут бунты и обрушат свою же государственность.

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