Новый железный занавес Запада оказался дырявым

Россия сегодня обложена беспрецедентным количеством западных санкций. Их создатели искренне верили, что нас удастся отправить если не в Средневековье, то, по крайней мере, в ХХ век, после чего изнеженные и привыкшие к современным технологиям горожане поднимут бунты и обрушат свою же государственность.