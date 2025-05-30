Расчет FPV-дронов группы Днепр уничтожили военных ВСУ в Запорожской области

Воздушная разведка обнаружила замаскированный блиндаж противника Расчет FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» ликвидировал группу военнослужащих украинской армии, поразив укрепленный блиндаж противника в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России.
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