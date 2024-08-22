"Норникель" отчитается за полугодие - основные события 23 августа

В пятницу, 23 августа, "Норникель" раскроет финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2024 года. По итогам 1 полугодия 2023 года консолидированная выручка составила $7,2 млрд, сократившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)