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Новости экономики России

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"Норникель" отчитается за полугодие - основные события 23 августа

В пятницу, 23 августа, "Норникель" раскроет финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2024 года. По итогам 1 полугодия 2023 года консолидированная выручка составила $7,2 млрд, сократившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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