Семья участников ярмарок выходного дня в Подмосковье помогает бойцам СВО

Семья фермеров из села Нижне-Маслово Луховицкого района Московской области, которая более 10 лет участвует в ярмарках выходного дня, активно поддерживает военнослужащих и людей, проживающих в приграничных регионах.
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