Топ мероприятий в Москве на выходных 8-9 июня 2024 года Ирэн ОрлонскаяВ предстоящие выходные, 8 и 9 мая, жители и гости столицы с нетерпением ожидают разнообразных мероприятий, которые помогут им насытить свой досуг и провести уик-энд весело и интересно.