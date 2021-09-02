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От Медведчука до Вакарчука: история украинских разводов в деталях

От Медведчука до Вакарчука: история украинских разводов в деталях

Не успели поклонники лидера "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука прийти в себя от новости, что он расходится со своей многолетней спутницей Лялей Фонаревой, как на них обрушилась новая информация: у 46-летнего дважды экс-депутата родился сын.

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