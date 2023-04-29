Аргументы недели

98 621 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Василий
    И у меня Зеленский жил и что?! Королева пользуется моментом, что её фантазию нет возможности проверить вот и пускает ...Киркоров рассказа...
  • Анфиса Иванова
    А почему не из Артемовска  ?!🤔Пригожин на видео...
  • Анфиса Иванова
    И все же, при всем к Пригожину уважении, ему не стоит так настойчиво выносить в открытое информпространство все склад...Политолог Мухин: ...

Эрдоган, которому стало плохо в прямом эфире, впервые после недомогания появился на публичном мероприятии лично

Эрдоган, которому стало плохо в прямом эфире, впервые после недомогания появился на публичном мероприятии лично

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган, которому некоторое время назад стало плохо в прямом эфире, в первый раз после своего недомогания появился на публичном мероприятии лично.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх