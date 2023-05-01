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Володин назвал правильным особый контроль ФНС за уклоняющимися от налогов

Володин назвал правильным особый контроль ФНС за уклоняющимися от налогов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным особый контроль ФНС за уклоняющимися от налогов. Соответствующее заявление он сделал в своём Telegram.

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