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Ura.ru: броши, которые обожали бабушки, снова актуальны

Ura.ru: броши, которые обожали бабушки, снова актуальны

Эксперты моды вновь обратили внимание на винтаж, сообщили дизайнеры. Теперь модные сокровища можно найти на антресолях и в бабушкиных сундуках, пишет Ura.

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