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Царьград

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ЕС может приостановить контакты с Эрдоганом из-за ареста мэра Стамбула

ЕС может приостановить контакты с Эрдоганом из-за ареста мэра Стамбула

Немецкий депутат Европарламента Михаэль Галер предложил приостановить контакты ЕС с президентом Турции Эрдоганом из-за ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

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Комментарии
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АТ
Александр Ткаченко
Как всегда Румыния Молдавия Париж тишина там всё правильно а Турция низя это наш гад его не трогай. Пи.до.ры они и есть пи.до.ры.
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13 час.
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