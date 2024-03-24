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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хайме Хакес о восстановлении после травмы: «Физически я готов на 100%, но потребуется еще время, для того чтобы полностью войти в ритм»

«Я играл на очень хорошем уровне до травмы. Я уставал, но преодолевал недостаток сил и ментально был в полном порядке.

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