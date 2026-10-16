Актёр, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильму «По щучьему велению», родился 16 октября 1994 года, а в начале 2026-го получил «Золотого орла» за роль в военной драме «Август».
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