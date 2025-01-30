НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

Дель Пьеро надеется, что «Ювентус» и «Милан» не встретятся в стыках ЛЧ: «Поражение туринцев от «Бенфики» огорчило. Это не может быть только виной тренера»

«Надеюсь, что они не встретятся в плей-офф. Поражение «Ювентуса» (от «Бенфики» – Спортс’‘) огорчило. Они владели мячом, но мало что создали, оставив «Бенфике» шанс удвоить преимущество, что они и сделали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх